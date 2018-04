Madeira sem Consulado do Brasil

O consulado do Brasil na Madeira fechou portas. A notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO de Notícias revela que aqueles serviços consulares, que funcionavam na Rua da Carreira, encerraram, deixando uma comunidade de cerca de 3 mil pessoas sem suporte na Madeira para tratar de documentação oficial. A alternativa passa pelos serviços consulares existentes em Lisboa. O cônsul honorário pede ajuda ao Governo Regional para encontrar uma solução.

Na edição desta terça-feira fique também a saber que a Região prepara-se para criar uma nova área natural protegida, compreendida entre as Achadas da Cruz e a Ponta do Pargo e englobando zona marítima e terrestre de grande valor ecológico. Será a oitava área protegida a nascer na Madeira. Ainda na área do ambiente fique a conhecer os mais recentes dados hidrológicos da Região e saiba que as lagoas da Madeira estão quase cheias. Porém, apesar de terem atingido 96% da capacidade de armazenamento, não está garantido um Verão sem sobressaltos ao nível de água.

No dia em que se comemora o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o DIÁRIO dá-lhe a conhecer algumas sugestões para esta data e notícia que os Museus da CMF terão entrada gratuita. Além disso fique a saber que o Governo Regional vai investir 240 mil euros no Largo do Pelourinho. Um concurso público para passadiço, iluminação e informação no local será lançado hoje.

Hoje leia também que Paulo de Carvalho actua em Machico a 30 de Junho, no âmbito das iniciativas previstas pela Atlanticulture para comemorar o Dia da Região, conheça Matilde Gouveia, a jovem bailarina de 11 anos que conquistou, no último fim de semana, num concurso da dança no Porto, o primeiro prémio em ballet clássico e leia a entrevista com Jaima Ferreira, presidente da AgroBio que hoje e amanhã estará na Madeira para reunir com agricultores biológicos.

