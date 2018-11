Madeira regista aumento de novas empresas e empresários, diz Albuquerque

A Madeira tem registado um aumento importante de novas empresas e empresários. Miguel Albuquerque referiu que tal acontece também graças ao trabalho que a Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM) tem feito em cooperação com o Governo. “Estamos aqui para apoiar o investimento e é importante criarmos uma cultura empresarial que não tenha medo do risco nem do fracasso” salientou o líder do governo regional que quer eliminar o estigma presente em Portugal que traumatizava um empresário que fracassasse no negócio criado.

Na visita realizada esta tarde à Cidade do Empreendedor, no Madeira Tecnopolo, Miguel Albuquerque salientou a necessidade de garantir condições para o investimento privado para que a Madeira possa aproveitar as novas ideias e a criatividade para o desenvolvimento de novos segmentos de mercado e frisou a a cooperação que esta associação tem desenvolvido no âmbito da Macaronésia, com vista à criação de uma rede de jovens empresários para que possam trocar experiências entre si e fazer iniciativas conjuntas, fomentando nas ilhas uma cultura empresarial.

Sobre a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Madeira, Albuquerque acha que o primeiro resultado visível foi o facto de ter estado ontem no Porto Santo a assinalar as comemorações dos 600 anos dos descobrimentos da Madeira e do Porto Santo.

O segundo resultado teve a ver com a visita ao Liceu Jaime Moniz, esta manhã, cumprindo uma promessa feita há algum tempo.

Quanto aos encontros com os grupos parlamentares, decorridos esta tarde no Palácio de São Lourenço, o presidente do governo defende eleições regionais e nacionais separadas, “por uma razão de clareza democrática”.

No que diz respeito aos outros dossiers que envolvem a Madeira, como o subsídio de mobilidade e o novo hospital, Albuquerque diz que Marcelo está a par e devidamente inteirado dos assuntos e tem uma forma democrática de influenciar e corrigir as decisões do Estado português relativamente à Madeira. “Tem a legitimidade para preservar o regular funcionamento das instituições democráticas e passa por, entre outras coisas, introduzir factores de correcção das injustiças relativamente aos madeirenses”, frisou.