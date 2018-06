Madeira recebe primeira loja da imobiliária Von Poll Real Estate Portugal

A primeira loja Von Poll Real Estate Portugal, no Funchal, será inaugurada na próxima sexta-feira, 22 de Junho, pelas 19 horas, na Rua João Tavira, mesmo no coração da cidade.

A Von Poll Real Estate Portugal faz parte da rede da maior multinacional imobiliária alemã, com sede em Frankfurt am Main, Alemanha. A nossa principal atividade é a mediação de imóveis residenciais e comerciais em localizações privilegiadas, sob o slogan “In the best locations for you”. Prestamos aos nossos clientes um serviço personalizado, numa cultura comercial europeia de excelência e seriedade.

A rede Von Poll possui mais de 300 lojas e mais de 1.200 colaboradores, espalhados em vários países como Alemanha, Suíça, Croácia, Áustria, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Itália, Servia e Portugal, sendo actualmente uma das maiores mediadoras imobiliárias na Europa.

Em Portugal possui lojas no Porto, Lisboa, Funchal e Machico e pretendem expandir-se para outras localidades.

A inauguração da loja, no Funchal, consagra o excelente percurso traçado pela Pink Real Estate - Mediação Imobiliária Lda, que dá agora um enorme passo para se estabelecer como uma referência no ramo imobiliário internacional ao conceber este ‘franchising’, contribuindo inclusive para o investimento e desenvolvimento da Ilha da Madeira, que se afirma, uma vez mais, como um pólo dinamizador da economia regional.

A abertura da Von Poll, cria cinco postos de trabalho, a juntar aos 18 já existentes na Pink Real Estate estando prevista para breve a abertura de uma loja em Machico.