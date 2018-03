Madeira recebe oito distinções na primeira edição do ‘Portugal Cinco Estrelas’

Marcas e ícones de todas as regiões portuguesas serão galardoados na primeira edição do ‘Portugal Cinco Estrelas’, que destaca o património e os produtos regionais, anunciou hoje a organização.

Depois de quatro anos consecutivos a premiar produtos, serviços, marcas, personalidades e órgãos de comunicação social, o ‘Prémio Cinco Estrelas’ lançou o concurso ‘Portugal Cinco Estrelas’, numa “evolução natural e que se impunha, dada a riqueza de produtos portugueses”.

Débora Silva, fundadora do ‘Prémio Cinco Estrelas’, explicou à agência Lusa que o novo prémio fará a “distinção dos produtos de excelência” - marcas e ícones de referência que têm “muitas vezes uma grande importância na economia local”.

“Há marcas regionais que têm níveis de satisfação superiores aos que as grandes marcas obtêm [nos mesmos testes], mas como são regionais acabam por ter uma projecção menor, apesar a proximidade aos consumidores ser superior”, referiu.

A concurso estiveram 387 candidaturas, organizadas em 52 categorias diferentes de áreas tão distintas como “aldeias e vilas”, “serviços ópticos”, “imobiliárias”, “limpeza de lareiras” ou “transporte ferroviário de passageiros”.

“Este concurso pretende ajudar os consumidores a identificar o que de melhor existe no mercado”, esclareceu Débora Silva.

Na primeira edição do concurso há 179 vencedores, sendo 100 “ícones de referência” e 79 “marcas regionais”.

“Doces regionais”, “praias” e “reservas, paisagens, barragens” são as categorias com mais vencedores nesta primeira edição do prémio. Por cada uma destas categorias há 10 vencedores, representando um total de 15 regiões, de entre os 18 distritos do continente e as duas regiões autónomas.

O distrito de Lisboa foi a área geográfica que mais prémios conquistou, com 39 distinções, seguindo-se o Porto, com 25, e Setúbal, com 18 produtos dignos de classificação “cinco estrelas”. Coimbra, Faro e Leiria conquistaram 14 prémios cada uma, seguidas de Évora, Aveiro e Viana do Castelo, com 13, 11 e nove, respectivamente.

As regiões autónomas da Madeira e dos Açores receberam, cada uma, oito distinções, tal como Santarém e Vila Real. Castelo Branco vai receber sete prémios “cinco estrelas”, Beja e Viseu seis, Guarda e Portalegre cinco e Bragança dois.

Os prémios serão atribuídos numa cerimónia em Lisboa, em 12 de Abril, no Teatro Thalia, que será apresentada pela fadista e apresentadora de televisão Diamantina Rodrigues e onde estarão presentes os responsáveis de cada região do país.