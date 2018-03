Madeira recebe conferência sobre os contributos da Psicologia Escolar

A Madeira recebe amanhã, dia 9 de Março, a conferência ‘Contributos da Psicologia Escolar para o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular’, dinamizada por Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). A conferência realiza-se às 10 horas no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal e acontece no âmbito do protocolo assinado entre a Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação e a OPP.

Um momento que constituirá um importante espaço de formação e reflexão sobre as práticas conducentes à melhoria do sucesso escolar.

Sobre a conferência dinamizada por Sofia Ramalho, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses diz que hoje, mais do que nunca, “sabemos que o bem-estar dos alunos e dos agentes educativos depende do desenvolvimento de um sentido de pertença à escola. O Psicólogo Escolar e da Educação tem um conhecimento aprofundado da comunidade escolar, que lhe permite apresentar propostas e reforçar compromissos e áreas subjacentes a políticas educativas conducentes a esse bem-estar. Neste contexto, pode actuar enquanto consultor na análise de dados e na orientação para as tomadas de decisão, no sentido de maximizar os recursos, processos e resultados da escola. Pode ainda criar dinâmicas de ação-reflexão-investigação, de forma continuada, amplamente promotoras de mudanças educativas”.

Por esse motivo, “o Psicólogo Escolar e da Educação está em posição técnica e científica de gerar propostas promotoras da autonomia, flexibilidade e inovação pedagógica, atendendo às especificidades locais e particulares da escola, aos seus aspectos organizacionais e estruturais, ao perfil das turmas e ao perfil do aluno por referência aos seus contextos de vida. Poderá apoiar projectos de personalização do ensino, propor agrupamentos de alunos e horários, novas formas de avaliação ou projectos curriculares inovadores, em função dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos, da sua capacidade de autorregulação e de autonomia, de modelos de resolução de problemas, da integração de aprendizagens não formais e de tantas outras condições que analisa com base no comportamento humano”