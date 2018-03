Madeira quer organizar Campeonato Mundial de Cocktails em 2020

O barman Tiago Jorge sagrou-se hoje campeão no Concurso Nacional de Cocktails Classic & Flairbartending Madeira 2018, e será o representante de Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails, em outubro, em Tallinn, na Estónia.

Tiago Jorge, de 27 anos, é natural de Torres Vedras e trabalha no Legency Bar, em Albufeira, tendo concorrido com o cocktail “Love in glass”, composto de rum da Madeira, vodka, licor de melancia, sumo de limão, xarope Falernum e clara de ovo.

“Estou muito satisfeito mas não estava nada à espera”, disse o vencedor em declarações ao conhecer o resultado do concurso.

No Concurso Nacional de Cocktails Classic & Flairbartending Madeira 2018, que hoje decorreu no Funchal, participaram 24 concorrentes, oito pelo Estoril, oito pelo Algarve e oito pela Madeira.

O vencedor representará Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails (World Cocktails Competition -- WCC) que se realiza em Tallinn, na República báltica da Estónia, em outubro [data ainda a designar], numa organização da International Bartenders Association (IBA).

O presidente da Associação de Barmen da Madeira (ABM), Alberto Silva, em declarações à agência Lusa, considerou que a competição, este ano dedicada ao Long Drink, “correu bem” e destacou a presença do presidente da IBA, o espanhol Pepe Dioni.

“Através deste concurso, a ABM tem dois objetivos específicos, o primeiro é pôr o vinho Madeira na lista das bebidas dos campeonatos mundiais de cocktails e o segundo é organizar em 2020 o Campeonato Mundial, o WCC, no Funchal”, revelou.

O basco Pepe Dioni referiu estar “encantado” com a organização e disse que as expectativas que tinha do destino turístico Madeira tinham sido “largamente ultrapassadas”.

“Daí a pergunta que tenho feito, muitas vezes, a mim mesmo, será que a Madeira tem condições para organizar um Campeonato do Mundo daqui a uns anos? E a resposta é só uma, claro que tem. Só tem que se candidatar e que a votação dos oito membros diretivos da IBA [presidente, secretário, tesoureiro e cinco presidentes dos cinco continentes] seja favorável, nada mais”, observou.

Revelou ainda que o IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira passará a ser, “já este ano”, um sponsor da IBA.

A IBA é constituída por 65 países distribuídos por cinco continentes - América, Ásia, África, Europa e Oceânia.

Nos 48 anos de existência da Associação de Barmen de Portugal (ABP), da qual faz parte a Delegação da Madeira, os quatro portugueses campeões mundiais do World Cocktails Competition - WCC proclamados pela International Bartenders Association (IBA) são todos naturais da Região Autónoma da Madeira assim como a vice-campeã:

- 1979, António Teixeira de Jesus, cocktail “Aleluia”, categoria long-drink, em Opatija, na Jugoslávia.

- 1987, Anacleto José Abreu, cocktail “Magic Star”, categoria after-dinner (short-doce), em Roma, na Itália.

- 1990, José Manuel Jardim, cocktail “Raquel”, categoria after-dinner, na cidade do México, no México.

- 1998, Ricardo Serrão Severim, cocktail “Blue Temptation”, categoria after-dinner, em Lisboa, Portugal.

A bar-tender e formadora na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira Cristina Pimenta sagrou-se vice-campeã mundial em 2011, na Polónia, com o coktail “Atlantic Flower”, que foi também distinguido com o prémio da melhor decoração do Mundial.

Paralelamente, decorreu no sábado o Concurso Nacional de Cocktails Vinho da Madeira, tendo o barman César Figueira, do Hotel Baía Azul, com o cocktail “Madeira Ouro”, vencido a prova, passando, assim, a ser a bebida nos cocktails oficiais das comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago da Madeira.