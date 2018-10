Madeira presente no Lisboa Design Show 2018 com Bordado e Artesanato

A Região Autónoma da Madeira, através do Bordado e do Artesanato, marca presença no Lisboa Design Show 2018, de hoje até ao próximo domingo, 7 de Outubro.

No âmbito das competências do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM e dando continuidade às acções de protecção e divulgação do bordado e do artesanato regional, esta instituição estará representada neste evento, marcando presença com uma empresa produtora de Bordado Madeira, João Eduardo de Sousa, Lda. e com a Provecto, empresa que, a partir da típica bota chã, tem vindo apostar na criação de novos modelos de calçado manufacturado.

Esta acção promocional é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.

O LXD é o maior evento de design realizado em Portugal, para as áreas de equipamento/produto (casa e lifestyle), moda (vestuário, joalharia, calçado e outros acessórios), interiores e visual. Afirma-se como a única plataforma de excelência para a promoção do design nacional, ao serviço de jovens designers e criadores, instituições de ensino, marcas emergentes e também empresas startup.

Além da área de exposição, o evento apresenta uma agenda dinâmica ao longo dos cinco dias de evento, com workshops, conferências e desfiles de moda.

A FIL será o meeting point de referência, onde mais de 300 designers e criativos, instituições de ensino, marcas emergentes e startups nacionais e internacionais participam numa vasta programação de actividades entre workshops de modelagem, costura e outros Talks, conferências, pitchs e os ‘já famosos’ desfiles de estilistas africanos e portugueses, que apresentam as novas colecções na passerelle do LXD.

Esta é uma oportunidade para, durante cinco dias, os designers das áreas representadas, para além do network, apresentarem marcas e produtos e venderem directamente aos mais de 55 mil potenciais compradores que marcam presença a cada edição do Lisboa Design Show.

Concentra múltiplas derivações do universo da moda, vestuário, calçado, acessórios e joalharia. Um espaço democrático direccionado não só a designers experientes mas também a jovens promessas que aproveitam o evento para lançar novas marcas e colecções.

O LXD é um grande encontro de promoção da criatividade nacional, impulsionando as empresas e mostrando a todos os participantes nacionais e internacionais, visitantes, estilistas, instituições de ensino, empreendedores e opinion makers a valorização da marca Portugal e a excelência dos produtos do país.