Madeira passar a ter Unidade de Farmacovigilância

É uma novidade que sai do encontro de Pedro Rramos com o IASAÚDE, hoje, em Lisboa. A Madeira vai passar a ter uma Unidade de Farmacovigilância, que vai ficar integrada no IASAÚDE. “Esta unidade, a primeira a ser criada na Região Autónoma da Madeira, tem como principal objectivo assegurar um melhor controlo das reacções adversas a medicamentos e permitirá a realização de estudos de farmacoepidemiologia e ao nível da segurança do medicamento”, informa o gabinte do secretário da Saúde.

Na reunião de hoje, “estiveram, também, presentes, a presidente do INFARMED, Maria do Céu Machado, o vice-presidente do INFARMED, Rui Ivo, e ainda o presidente do IASAÚDE da RAM, Herberto Jesus.

A par da definição da modalidade do funcionamento desta unidade de farmacovigilância, em estreita colaboração com o INFARMED, foram analisados outros assuntos, nomeadamente a importância do acesso precoce aos medicamentos inovadores em condições semelhantes às praticadas no resto do país.”

“Um outro assunto que o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, colocou na agenda de trabalho foi a importância de serem salvaguardadas condições idênticas, em termos de custos, para a Região Autónoma da Madeira em matéria de TARV, isto é, terapia antiretroviral.”

No mesmo encontro, Pedro Ramos convidou a presidente do INFARMED, Maria do Céu Machado, “a proferir uma conferência sobre “Medicamentos e Inovação”, no dia 20 de abril, no Salão Nobre do Governo Regional”. A conferência, explica, ainda o Gabinete de Pedro Ramos, “irá anteceder à assinatura do protocolo que irá definir a criação da Via Verde do Medicamento. Uma medida anunciada pelo Governo Regional, a qual visa agilizar a disponibilização de fármacos.