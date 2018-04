Madeira passa a ter Unidade de Farmacovigilância

O Instituto de Administração da Saúde, IP RAM, (IASAÚDE) vai passar a dispor de uma Unidade de Farmacovigilância, anunciou o gabinete do secretário regional da Saúde. Esta unidade, a primeira a ser criada na Região Autónoma da Madeira, tem como principal objectivo assegurar um melhor controlo das reacções adversas a medicamentos e permitirá a realização de estudos de farmacoepidemiologia e ao nível da segurança do medicamento. Esta foi uma das principias conclusões anunciadas por Pedro Ramos, no final da reunião que decorreu, hoje, dia 11 de Abril, em Lisboa.

Nesta reunião estiveram, também, presentes, a presidente do INFARMED, Maria do Céu Machado, o vice-presidente do INFARMED, Rui Ivo, e ainda o presidente do IASAÚDE, Herberto Jesus.

A par da definição da modalidade do funcionamento desta unidade de farmacovigilância, em estreita colaboração com o INFARMED, foram analisados outros assuntos, nomeadamente a importância do acesso precoce aos medicamentos inovadores em condições semelhantes às praticadas no resto do país.

Um outro assunto que o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, colocou na agenda de trabalho foi a importância de serem salvaguardadas condições idênticas, em termos de custos, para a Região Autónoma da Madeira em matéria de TARV, isto é, terapia antiretroviral.

Para além destes assuntos analisados em reunião, o secretário regional da saúde, Pedro Ramos convidou a presidente do INFARMED, Maria do Céu Machado, a proferir uma conferência sobre “Medicamentos e Inovação”, no dia 20 de Abril, no Salão Nobre do Governo Regional, conferência que irá anteceder à assinatura do protocolo que irá definir a criação da Via Verde do Medicamento. Uma medida anunciada pelo Governo Regional, a qual visa agilizar a disponibilização de fármacos.