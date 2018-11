Madeira no ‘CiberPerseu 2018’ para testar segurança informática

A Madeira volta a marcar presença no Exercício de ciberdefesa ‘CiberPerseu 2018’, iniciativa que decorrerá entre os dias 12 e 16 de Novembro.

Com o objectivo de preparar o evento, decorreu esta quarta-feira, no auditório do edifício Golden, um workshop onde o tema foi amplamente abordado.

No encontro, o general Bento Soares, Director de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército Português, que falou em videoconferência a partir de Lisboa, elogiou a participação assídua da Região Autónoma da Madeira, desde 2012, nestes exercícios.

Bento Soares recordou que esta é já a sétima edição do CiberPerseu, felicitando todas as entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais, que se juntam, agora, para mais “um exercício em que todos têm a aprender e a treinar procedimentos nos domínios da segurança e da protecção de dados”.

Por seu turno, a directora regional do Património e Informática, Élia Ribeiro, agradeceu também a colaboração do Exército e realçou a importância deste evento, numa altura em que o ciberespaço tem tido cada vez maior visibilidade e relevância.

O ciberespaço, segundo Élia Ribeiro, “constitui hoje um espaço de acesso livre e aberto, materializando um domínio de interacção global e um factor de desenvolvimento económico e social, decorrente das oportunidades que as tecnologias da informação e da comunicação proporcionam pela integração e o desenvolvimento de cadeias de valor em rede, consubstanciada na presença online do sector público, das empresas e dos cidadãos”.

Não obstante, acrescentou ainda a directora regional do Património e Informática, “a internet é também utilizada por diversos actores mal-intencionados, nomeadamente, para lançar ataques contra redes e sistemas de informação. Estes ataques, que não reconhecem fronteiras entre o domínio público e privado, civil e militar, nacional e internacional, têm-se vindo a tornar cada vez mais disruptivos e destrutivos afectando tanto individual como colectivamente as modernas sociedades, comprometendo a segurança da informação e o funcionamento das infra-estruturas críticas das quais dependem”.

Tal como afirmou, “a gestão do risco social daí decorrente, tem vindo a impor a necessidade de sensibilizar as organizações para esta problemática e a entrada em vigor do RGPD, veio introduzir requisitos de conformidade ao nível da cibersegurança”.

Recorde-se que o Exército tem vindo, desde 2012, a conduzir um Exercício anual de Ciberdefesa, ao qual foi atribuída a designação de ‘CIBER PERSEU’, tendo a Região Autónoma da Madeira participado desde a edição de 2016.

A DRPI - Direcção Regional do Património e Informática, enquanto provedor de tecnologias de informação da Administração Pública Regional, assume uma responsabilidade acrescida no que a garantia de informação e à continuidade de serviço diz respeito.

De entre as acções desenvolvidas destacam-se a qualificação e formação dos seus quadros especializados através de acções de sensibilização, cursos de formação e exercícios de gestão de crises no ciberespaço em cooperação com outras entidades.