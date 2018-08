Madeira não ultrapassa os 28ºC nos próximos dias

Na Madeira a temperaturas máximas nos próximos dias vão variar entre os 26/27º graus Celsius, típico para esta época do ano, refere Vítor Prior, do Observatório Meteorológico do Funchal, sendo que no Lugar de Baixo, onde as temperaturas costumam ser mais elevadas não deverá ultrapassar os 28ºC. Toda a costa Sul estará entre os 26ºC e os 28ºC, assim como o Porto Santo, com uma temperatura máxima na ordem dos 26ºC/27ºC. Nas zonas montanhosas até domingo ou segunda-feira deverão ser na ordem dos 22ºC, valores “razoáveis” nesta época do ano e bem distantes dos valores que assolam Portugal continental e que configuram uma situação excepcional.

“Não podemos confundir com o que está a acontecer no continente, em que pelo menos até domingo estão previstas temperaturas que poderão, segundo as previsões, atingir valores históricos”, separa o meteorologista. Em Évora, por exemplo, os termómetros devem subir aos 47ºC e em Castelo Branco aos 44ºC. Em alguns pontos, as mínimas serão próximas dos 30ºC, revelou o especialista, em resultado da influência de uma massa de ar muito quente que vem do Norte de África e que atinge Portugal continental e toda a Península Ibérica.

A Madeira tem conseguido escapar à onda abrasiva devido à localização dos grandes centros de acção, em particular ao Anticiclone dos Açores, depressões a Norte que não deixam com que o ar quente chegue, explica Vítor Prior. “A Madeira fica no limite. Uma deslocação de uma centena ou duas centenas de quilómetros para Oeste seria suficiente para as temperaturas serem muito mais altas”, dá conta.

Em relação ao que se está a passar no continente, Vítor Prior diz tratar-se de “uma situação excepcional”. Trabalha no Instituto Português do Mar e da Atmosfera há quase 25 anos, e do que se recorda, apenas em 2003 teve uma situação semelhante. Acredita que em várias zonas serão ultrapassados os valores registados até então.

Quanto às nuvens que teimam em pintar o céu do arquipélago há meses e que se têm mantido nestes dias de Verão, Vítor Prior explica que o número de horas de sol tem sido realmente inferior às registadas nos anos anteriores, pelo menos 2015, 2016 e 2017. “Podemos dizer, de uma maneira geral, que são os valores mais baixos dos últimos 20 anos, mas no passado há registos deste tipo de situações com maior nebulosidade, menos horas de insolação”. A culpa é novamente do Anticiclone dos Açores, que tem estado mais afastado para Oeste, fazendo com que haja mais vapor de água na atmosfera e consequente formação de nuvens com mais persistência, sobretudo durante a tarde.

Se vai para a estrada acompanhar o rali, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não está prevista chuva. “Serão dias quentes, com alguma humidade nas zonas mais baixas, mais seco nas regiões montanhosas. Mas as temperaturas, e de uma forma geral o estado do tempo que se fará registar nos próximos dias é o típico climatológico da Madeira nesta altura do ano”.

Vítor Pior destaca ainda a presença de poeiras. Segundo o presidente do Observatório, a concentração de partículas irá aumentar nos próximos dias, sobretudo no sábado e no domingo, “nada de excepcional”, garante.