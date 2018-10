Madeira marcha pela saúde mental na próxima quarta-feira

A Marcha pela Saúde, marcada para a próxima quarta-feira, 10 de Outubro, às 14h30, no centro do Funchal, tem como principal objectivo alertar para a doença mental e para o estigma social ainda relacionado com esta doença.

A organização desta iniciativa resulta de uma parceria entre a Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa de Saúde S. João de Deus e o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, apadrinhada pela Secretaria Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, contando assim com a presença do Secretário Pedro Ramos.

A data escolhida - 10 de Outubro, assinla o Dia Mundial da Saúde Mental em todo o mundo. Segundo a organização, sendo esta uma efeméride que ao longo dos anos se tem revestido de grande importância, torna-se clara a necessidade de se realizarem actividades e iniciativas que permitam chamar a atenção da população para a doença mental. Assim, as principais instituições de saúde mental em Portugal juntam-se uma vez mais para uma actividade lúdica, mas de enorme relevância e seriedade.

A ‘Marcha pela Saúde Mental’ tem o seu início na Praça do Povo, passa pela Placa Central e termina na Igreja da Sé, sendo a sua participação totalmente gratuita.