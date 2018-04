Madeira marca presença no Encontro Anual dos Bancos Alimentares

Portalegre será a cidade anfitriã do 10º Encontro Anual dos Bancos Alimentares, que se realiza entre amanhã e sábado (dias 27 e 28 de Abril) e no qual o Banco Alimentar da Madeira marcará também presença.

‘Parcerias que geram valor social: conhecer e fidelizar Parceiros e Benfeitores’ foi o tema escolhido para esta edição, cuja organização é da responsabilidade da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Para além da Madeira, estarão presentes todos os Bancos Alimentares, num total de 21, a cujos representantes se juntarão voluntários e instituições parceiras.

Cada Banco será responsável pela montagem de um stand onde dará conta das suas actividades e iniciativas, podendo também aproveitar para expor produtos da sua região. Os melhores stands serão premiados.

De entre as intervenções previstas, destaque para a do Professor Doutor António Ventura, catedrático da Universidade de Lisboa, que fará a abertura do Encontro, e para a do Comendador Rui Nabeiro, subordinada ao tema ‘Uma Vida Cheia’.

Durante o Encontro, terá ainda lugar a Assembleia-Geral Ordinária da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares.