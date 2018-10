Madeira marca presença no Congresso Nacional do Movimento Democrático de Mulheres

A coordenadora regional do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) Madeira, Sílvia Vasconcelos, irá representar a região no Congresso Nacional do MDM, que se realiza no próximo fim-de-semana, em Setúbal.

Sílvia Vasconcelos irá abordar não só a actividade desenvolvida pelo MDM nos últimos anos, mas também caracterizar a desigualdade salarial e a violência doméstica na Região.

Recorde-se que, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), a Madeira sobrepõe-se aos índices do registado no território continental no que toca à violência perpetrada contra as mulheres.

“Tem sido, esta também a missão do MDM na Madeira, que mesmo ainda com muito poucos elementos activos, debatemo-nos através de múltiplas iniciativas anuais que envolvem vários e diversos agentes sociais da Região para a sensibilização e discussão de matérias que ainda nos discriminam: os salários em função do género; formas de exploração no feminino, como a prostituição e a pobreza; a educação na infância para a igualdade de género e para a não violência; a Mulher, a Família e o Trabalho; as necessidades especiais, e a deficiência no Feminino; o papel das mulheres na História; A história da Liberdade inscrita pelas Mulheres da e na Madeira; Vencer violências da escola ao espaço publico; a terceira idade no feminino; a Mulher e a saúde; acções de formação na escola sobre a violência no Namoro; e claro, a violência Doméstica como fenómeno de calamidade pública”, sublinha uma nota do Movimento.