Madeira já tratou e curou 278 doentes com Hepatite C

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na quarta-feira, pelas 14h30, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde presidirá à cerimónia de apresentação pública do projecto de eliminação da Hepatite C na RAM.

Nos últimos quatros anos, o Serviço de Saúde da RAM, já tratou/curou 278 doentes com Hepatite C na RAM, num investimento global de 5 933 061 euros. Até ao final de 2018, prevê-se que outros 31 doentes iniciem o tratamento.

O projecto de eliminação da Hepatite C, amanhã apresentado, é inovador no país e na Europa.

O objectivo do mesmo é eliminar, até 2030, a Hepatite C na Região Autónoma da Madeira, indo assim ao encontro das orientações emanadas pela Direcção Geral da Saúde e OMS.

Estima-se que em Portugal faltarão diagnosticar e/ou tratar aproximadamente 80 000 infecções pelo VHC. As estratégias de diagnóstico precoce atuais, baseadas no questionário oportunístico aplicado ao utente acerca dos comportamentos de risco para o CHC, têm falhado na identificação de uma grande parcela dos utentes infectados.

Na RAM, o projecto inovador, dinamizado pelos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) do SESARAM, irá ter diferentes fases, desde a dinamização de várias acções de educação para a saúde e medidas de controlo de risco até ao tratamento individualizado.

Estas acções serão dinamizadas em meio hospitalar (consulta e urgência), nos centros de saúde, na Unidade de Tratamento da Toxicodependência, nas farmácias comunitárias, no Estabelecimento Prisional do Funchal, nas clínicas de diálise e na comunidade de forma geral.

A apresentação do projecto será feita por Vítor Pereira, médico do Serviço de Gastrenterologia do SESARAM.