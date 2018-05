Madeira-ITI lança segunda edição dos estágios de Verão

O Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira (Madeira-ITI) tem aberto, até meados de Junho, concurso para admissão de estudantes para a segunda edição dos estágios de Verão.

Os estágios são disponibilizados no âmbito de projectos de investigação em desenvolvimento no Madeira-ITI e são direccionados a todos os alunos e alunas de licenciatura e mestrado das várias áreas do conhecimento.

Os alunos podem ser provenientes de qualquer universidade, quer seja da Madeira, de Portugal Continental ou até mesmo de universidades internacionais. As inscrições decorrem até o dia 13 de Junho. Os estágios de Verão proporcionam uma excelente oportunidade aos estudantes para trabalhar com professores e investigadores em projectos de investigação no Madeira-ITI. Ao estagiar no Madeira-ITI, os alunos podem ganhar novos conhecimentos, desenvolver novas competências, e aprofundar a ligação entre a aprendizagem e a investigação.

Do ponto de vista dos estudantes, um estágio de verão pode dar uma contribuição significativa nas suas competências transferíveis, empregabilidade, e percepção de um ambiente de investigação.

Os estudantes candidatam-se a uma posição de investigador num projecto liderado por um determinado professor, que será o seu orientador durante todo o estágio. Algumas posições dão aos estudantes a oportunidade de trabalhar em conjunto com outros estudantes universitários e investigadores.

Na edição anterior, o Madeira-ITI acolheu 24 jovens estudantes com idades compreendidas entre os 19 e 30 anos, a maior parte provenientes de licenciaturas ou mestrados da Universidade da Madeira, mas contou também com alunos internacionais e de Portugal Continental. Os jovens colaboraram directamente com investigadores no âmbito de variadas áreas, desde a saúde, energia, interfaces móveis, multimédia, sensores wireless, psicologia, comunicação, turismo e robótica.

O arranque dos estágios está previsto para 18 de Junho, e têm a duração de 3 meses. Os estagiários são apoiados com uma bolsa mensal de 385 euros. O número de vagas está limitado à dotação orçamental existente para o efeito.

Toda a informação relativa aos estágios de verão está disponível no nosso website: https://www.miti.org/summerinternships18.