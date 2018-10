Madeira fora da apresentação do Orçamento do Estado

O Governo da República não incluiu a Região no périplo que os ministros e os secretários de Estado vão fazer pelo país entre o dia 19 e 22 de Outubro, para explicarem as principais implicações do Orçamento do Estado para 2019.

A notícia, veiculada pelo Negócios, revela que o o Executivo socialista vai percorrer 17 das 20 capitais de distrito de Portugal, ficando de fora Beja, Madeira e Açores.

Até ao momento desconhecem-se as razões pela facto não terem sido contempladas as regiões autónomas e o distrito alentejano.

A proposta de Orçamento foi conhecida ao final da noite de domingo e motivou uma reacção negativa da parte do Governo Regional. Miguel Albuquerque classificou a posição do Governo de António Costa face à Madeira como uma “vigarice”. No total vão ser transferidos para a Região perto de 400 milhões de euros, em 2019.