Madeira foi a única região com quebra na avaliação bancária de habitação

O Algarve era, em Setembro de 2018, a região com o valor da avaliação bancária para o crédito à habitação mais alta do país, situando a Madeira em terceiro, embora registando a única diminuição mensal face a Agosto.

Aos valores do mês passado (1.341 euros por metro quadrado), registou-se uma diminuição de 0,4%, com os apartamentos a valerem 1.337 euros/m2 (-38 euros ou -2,8% do que no mês anterior) e as moradias a serem avaliadas em 1.346 m2 (+40 euros ou +3,1%), o que significa que, pela primeira vez em muito tempo, o metro quadrado das moradias valem mais do que dos apartamentos (só Lisboa acontece o mesmo).

Ainda que baixando, a RAM continua com valores acima da média nacional (1.205 €/m2) para o total da habitação, sendo que 1.264 euros valiam os apartamentos e 1.111 euros as moradias. Refira-se que, em termos homólogos, a Madeira teve aumentos de 5,6% no total da habitação, de 2,9% nos apartamentos e de 8,8% nas moradias.