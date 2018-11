Madeira espera que Lisboa financie helicóptero no próximo ano

O secretário regional da Saúde presidiu, esta quinta-feira, 8 de Novembro, à cerimónia de entrega de Material de Salvamento e Desencarceramento com Autonomia Energética aos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na ocasião Pedro Ramos disse, sem entrar em detalhes, esperar que Lisboa assuma o financiamento do helicóptero de combate a incêndios que está a operar na região.

O material hoje entregue aos bombeiros, no Serviço Regional de Protecção Civil, está vocacionado para uma utilização operacional em operações complexas fora de estrada, sendo composto por tesoura, tensor/expansor, macaco e respectiva base, baterias e fontes de alimentação/carregamento de baterias.

Um investimento na ordem dos 255 mil euros por parte do Governo Regional.