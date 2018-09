Madeira em alerta

O amarelo pontuou os últimos dias e não estamos a falar das escolhas das cores para a nova estação mas do aviso meteorológico emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Madeira e que se mantém até às 21 horas de hoje motivado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima na costa Norte, costa Sul e Porto Santo. Câmara de Lobos vai chegar nesta sexta-feira aos 30ºC e há zonas de cinco concelhos em risco máximo de incêndio.

A par do alerta amarelo para o tempo quente, o terceiro mais grave depois do vermelho e do laranja, para hoje o IPMA prevê para o arquipélago céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes Norte, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, e na ilha de Porto Santo. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de Nordeste, soprando temporariamente forte (até 40 km/h) com rajadas até 65 km/h no extremo Leste da ilha da Madeira até ao meio da manhã. Está prevista uma pequena subida de temperatura, sendo hoje a máxima de 29ºC no Funchal, onde o céu vai estar em geral pouco nublado e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Câmara de Lobos, como referido vai chegar aos 30ºC é a localidade mais quente. Ponta do Sol terá máxima de 29ºC, Caniçal de 24ºC, Porto Moniz de 25ºC, Machico, Santana e Porto Santo de 26ºC, Ponta do Pargo e em São Vicente de 27ºC. Em Santa Cruz os termómetros chegam aos 28ºC.

A ilha da Madeira deixou o risco muito elevado de exposição aos rádios UV, está hoje com risco elevado, 7 numa escala de 1 a 11. O Porto Santo também está com nível 7.

Hoje há risco máximo de incêndio, o mais elevado, em determinadas zonas dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana, concelhos que apresentam na restante área risco muito elevado ou elevado no campo dos fogos.

Quanto ao mar, apresentará a Norte ondas de Norte com 1,5 a 2 metros, a Sul as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura hoje está nos 23/24ºC.