Madeira é a Região convidada na 21.ª edição do Salão Imobiliário de Portugal

A Região, através da Invest Madeira, participará na 21ª edição do Salão Imobiliário de Portugal (SIP), que decorrerá de 3 a 7 de outubro, na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

A dinamização do tecido empresarial e uma notoriedade ímpar valeram esta participação, que contará com oito imobiliárias regionais.

A abertura do evento, agendada para as 19h00 desta quarta-feira, contará com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, e do Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, que visitará o stand da Madeira e a representação das oito empresas madeirenses.

Mais tarde, pelas 20h00, o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira participará na Cerimónia de Entrega de Prémios SIL do Imobiliário, no Auditório Multiusos da FIL, onde a Madeira receberá um prémio, que assinala os bons resultados registados no sector imobiliário e que justificam, também por isso, o facto de ter sido escolhida como região de destaque nesta edição do Salão Imobiliário de Portugal.

“Por todo o trabalho desenvolvido pelo Governo da Região Autónoma da Madeira no desenvolvimento e promoção do setor imobiliário e turístico, e que faz da Região Autónoma uma das regiões mais atrativas do mundo”. É este é o entendimento da Fundação AIP ao escolher a Madeira como Região Convidada para o maior encontro imobiliário do país.