Madeira distinguida no Salão Imobiliário de Lisboa 2018

O Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participou, ontem à noite, 3 de Outubro, na cerimónia de entrega de prémios da 21.ª edição do Salão Imobiliário de Lisboa, evento que decorreu em Lisboa, no Auditório Multiusos da Feira Internacional de Lisboa, e onde a Madeira foi distinguida, como Região Convidada, também pelo bom desempenho do sector na Madeira.

Numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, do presidente da Fundação AIP-Associação Industrial Portuguesa, Jorge Rocha de Matos e do Presidente da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), Luís Lima, a Região recebeu o prémio “por todo o trabalho desenvolvido pelo Governo da Região Autónoma da Madeira no desenvolvimento e promoção do sector imobiliário e turístico, e que faz da Região Autónoma uma das regiões mais atractivas do mundo”, salientou Pedro Calado.

Para o Vice-Presidente, “este é o reconhecimento de todo o trabalho que tem vindo a ser feito pela Região”, um esforço que “está já a dar frutos, com resultados que levaram, inclusive, a que a Madeira e o Porto Santo tivessem tido este destaque nesta edição do Salão Imobiliário de Lisboa”.

Neste momento, tal como afirmou, o sector imobiliário na Região está em grande expansão, de tal forma que tem vindo a atrair investidores estrangeiros, sendo por isso uma oportunidade para, segundo o vice-presidente, “potenciar os negócios na Madeira e no Porto Santo, com reflexos nos demais sectores de atividade, dada a importância transversal que este sector tem na economia regional”.

O governante aproveitou para recordar que a Madeira tem crescido, não apenas em número de contratos, mas também em volume de operações, reforçando que, no ano passado, foram celebrados 4.868 contratos imobiliários, o que representou um aumento de 23%, face aos valores registados no ano anterior e que se traduziu num volume de negócios na ordem dos 504 milhões de euros, sendo um valor recorde dos últimos nove anos.

A Região participa no Salão Imobiliário de Lisboa, através da Invest Madeira, com oito empresas madeirenses do sector imobiliário e outras duas com produtos regionais, num evento que, juntando 350 expositores, pretende potenciar as oportunidades de negócio e que deverá registar cerca de 65 mil visitantes.