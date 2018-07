Madeira com o maior aumento na avaliação bancária de habitação em Junho

Os preços das habitações na Madeira estão a aumentar consideravelmente, ao ponto de a Região ter apresentado a maior evolução (+1,9%, para 1.317 euros por metro quadrado) entre as regiões portuguesas em Junho de 2018 face ao mês anterior no tocante à avaliação bancária para concessão de crédito à habitação.

O aumento, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), é ainda mais significativo comparados os valores praticados em Junho de 2017, e também o maior crescimento homólogo, disparando para os 8% (, sobretudo impulsionado pelas avaliações feitas aos apartamentos (1.370 €/m2), que cresceram em um ano 11,5%, o dobro do que ocorreu na segunda região com maior aumento (Açores, com +5,2%).

No tocante às moradias (1.255 €/m2), as avaliações ficaram pela mediania, não se destacando nem pelos que subiram mais nem pelos que mais desvalorizaram.

Refira-se que a avaliação bancária da habitação continua a colocar a Madeira em terceiro lugar como a região com valores mais altos para a compra de casa, logo atrás de Lisboa e Algarve, sendo que no caso da Madeira as habitações valem, em média, +12% do que a média nacional.

Ou seja, uma vez que “o valor médio de avaliação bancária no país foi 1.180 euros em Junho, superior em 4 euros ao observado no mês precedente”, o que representa um aumento de 0,3% relativamente a Maio e de 6,1% face ao mesmo mês do ano anterior, na Região Autónoma os aumentos concretos foram de mais 24 euros por metro quadrado face a Maio e mais 98 euros/m2 do que há um ano.