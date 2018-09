Madeira atingiu os 39% de energias renováveis no primeiro semestre

Quase 39% da energia consumida no primeiro semestre na Região resultou de fontes de energia renováveis, um aumento de quase 6% face a igual período do ano passado, conforme o afirmou o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, esta manhã de quinta-feira, durante a apresentação e demonstração do mini-autocarro eléctrico que estará em testes de circulação, este fim-de-semana, na Região.

De acordo com Pedro Calado, este é mais um sinal da prioridade que tem sido dada pelo Governo Regional em matéria de política ambiental, recordando, a este propósito, o projecto ‘Porto Santo: Smart fossil free Island’, bem como a Ampliação do Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta, obra que está em curso e que representa um investimento global na ordem dos 70 milhões de euros e que irá ajudar a Região a atingir, no futuro, a fasquia dos 50% de energias renováveis.