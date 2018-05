Madeira associa-se ao ‘Open Day 2018’ alusivo ao Ano Europeu do Património Cultural

O Governo Regional associa-se, amanhã, dia 5 de Maio, ao ‘Open Day 2018’ que terá lugar em Bruxelas, subordinado à temática do Ano Europeu do Património Cultural.

Uma iniciativa que procurará juntar grande parte dos países e regiões europeias, em torno desta comemoração conjunta, procurando, simultaneamente, passar uma mensagem promocional junto das milhares de pessoas que deverão visitar o espaço, dentro do edifício do Conselho Europeu, que será aberto ao público.

Integrada nesta iniciativa, a Região marcará a sua diferença, dando-se a conhecer, junto do público europeu, nas suas diferentes mas complementares valências e, face à temática escolhida para o evento, com um enfoque muito especial nas áreas associadas ao património e à oferta cultural.

Para além da promoção turística que servirá de mote à representação regional, esta será, também, uma excelente oportunidade para dar maior visibilidade e alcance às Comemorações dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, associando-as ao Ano Europeu do Património Cultural.

Um vídeo, especificamente concebido para assinalar o Ano Europeu do Património Cultural, será apresentado, neste dia, no espaço da Madeira, num ambiente onde não faltarão os produtos regionais e a gastronomia típica, assim como o material promocional relacionado com a oferta e as experiências que tanto a Madeira quanto o Porto Santo disponibilizam, ao longo de todo o ano, aos seus visitantes.