Madeira assinala amanhã o ‘Dia do Cuidador’

O ‘Dia do Cuidador’ é assinalado amanhã, dia 5 de Novembro, pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, numa cerimónia realizada no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Fruto da crescente consciencialização do envelhecimento demográfico e da necessidade de promover um envelhecimento saudável e activo, o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, tem dado maior visibilidade à figura do ‘Cuidador’, merecendo este, ao longo dos anos, uma atenção redobrada pela relevância da função social que desempenham junto da população sénior da região.