Madeira apresenta hoje radiação ultravioleta muito elevada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 18 de Junho, um dia muito nublado, com abertas nas vertentes sul. O vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) de nordeste, com rajadas até 65 km/h, nas terras altas e no extremo leste da ilha da Madeira até ao final da manhã.

Prevê-se ainda uma ligeira subida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre 19 e 24 graus Celsius, e o dia será cinzento, com muita nebulosidade e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Apesar do sol não estar hoje em evidência, a Madeira apresenta um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), à semelhança do resto do país, com excepção da ilha do Porto Santo, que está em risco moderado.

Perante os perigos da rediação UV, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20.ºC