Madeira acolhe I Encontro de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica no sábado

O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, acolhe no próximo dia 14 de Abril, entre as 09 horas e as 18h30 horas, o I Encontro de Técnicos Superiores Diagnóstico e Terapêutica da Região.

Sob o tema ‘Somos cuidado. Somos futuro’, este encontro pretende, acima de tudo, e com base em algumas experiências tidas ao longo do ano transacto, mostrar o que se pode “fazer diferente” no sentido de promover excelência dos cuidados de saúde de na Madeira, no que aos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica diz respeito.

Por outro lado, visa também debater qual pode e deverá ser o papel destes profissionais no delinear de políticas sociais e económicas futuras, para melhor qualidade melhor qualidade na prestação de cuidados.