Madeira abdicou em 2008 da obrigação de serviço público ao optar pela liberalização

A TAP está ou não abrangida pela “obrigação de serviço público”?

A questão impõe-se já que na audição ao presidente da TAP, Antonoaldo Neves, que decorre na Comissão de Inquérito da Assembela Legislativa da Madeira, o assunto tem sido repetidamente colocado, sobretudo pelos deputados do PSD, com o gestor a garantir que “não está correcto” e que os deputados “têm que pegar uma assessoria” para perceberem que a “TAP não tem qualquer obrigação de serviço público”.

Consultores por nós contactados referem que a Madeira perdeu a obrigação de serviço público quando optou por liberalizar a rota Funchal - Lisboa, sem acautelar a outra vertente. E remetem demais explicações para o que revela a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) a propósito do tema.

Ora a ANAC tem o assunto bem definido e refere que a “obrigação de serviço público” é “qualquer obrigação imposta a uma transportadora aérea, em relação a qualquer rota para cuja exploração lhe tenha sido concedida uma licença por um Estado membro da União Europeia, de adoptar todas as medidas necessárias para garantir a prestação de um serviço que satisfaça normas estabelecidas de continuidade, regularidade, capacidade e fixação de preços, normas essas que a transportadora aérea não respeitaria se atendesse apenas aos seus interesses comerciais”.

Ou seja, o conceito de obrigação de serviço público está definido em legislação comunitária. Mais, as obrigações de serviço público são negociadas com Bruxelas que tem de aprová-las na sequência dessas negociações.

A ANAC refere ainda que as obrigações de serviço público impostas aos serviços aéreos regulares entre o continente e a Região Autónoma da Madeira (Lisboa/Funchal/Lisboa, Porto/Funchal/Porto e Lisboa/Porto Santo/Lisboa), publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, através da Comunicação da Comissão (98/C 267/05), de 26 de agosto, foram anunciadas através de publicação no JOUE de Informações oriundas dos Estados Membros 2007/C 188/04, de 11 de agosto, tendo cessado a 23 de abril de 2008, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 66/2008, de 9 de abril. A Portaria n.º 316-A/2008, de 23 de abril, veio fixar o montante de subsídio a atribuir pelo Estado aos beneficiários do regime do subsídio social de mobilidade.

Saiba mais na edição do DIÁRIO de amanhã.