Madalena Nunes recebeu parceiros internacionais do projecto ‘Erasmus +’

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, recebeu, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um grupo de professores de visita ao Funchal, no âmbito da vinda à Madeira dos parceiros no projecto europeu Erasmus + ‘Outdoor Learning - Real Learning’. A visita foi coordenada pelo Clube Europeu da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Madalena Nunes destacou o facto de “o Clube Europeu da Horácio Bento estar a dinamizar, este ano, seis projectos ERASMUS+, o que se traduz numa dinâmica que é sentida em toda a comunidade escolar, proporcionando excelentes oportunidades de operacionalização na chamada flexibilidade curricular”.

O projecto hoje apresentado terá a duração de dois anos. Os países parceiros envolvidos são a Espanha, Roménia, Grécia e Itália, e este tem como prioridade combater o absentismo escolar e a indisciplina, criando uma atmosfera favorável à aprendizagem noutros contextos. Nesse sentido, pretende-se desenvolver aulas no exterior da sala de aula, fortalecendo ou desenvolvendo laços de cooperação com associações, NGOs, estudantes universitários, autoridades locais, entre outros, com o propósito de mostrar modelos da vida real com os quais os alunos possam de alguma forma identificar-se.