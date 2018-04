Madalena Nunes acompanhou ‘Laço Humano’ da CPCJ Funchal

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal associou-se, hoje, à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens e, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, desenvolveu, no Parque de Santa Catarina, uma iniciativa com 359 jovens, no sentido de assinalar o mês de abril como Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, através da campanha ‘Laço Azul’.

Neste sentido, foi realizado um ‘Laço Humano’ em simultâneo por todo o país, e que no Funchal contou com a participação das seguintes escolas/instituições: EB1/PE de Cruz Carvalho, Esc. Prof. Francisco Fernandes, Esc. Secundária Jaime Moniz, Fundação Nossa Senhora da Conceição, UMAR e Esc. Prof. Cristóvão Colombo.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Inclusão na CMF, acompanhou a actividade e explicou que o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância “é uma iniciativa nacional que organizamos há quatro anos consecutivos com a CPCJ do Funchal, e que é mais uma forma de chamarmos à atenção para os maus-tratos contra as nossas crianças. Estamos no século XXI, mas as crianças continuam a ser vítimas de bullying, de violência sexual, de maus tratos, às vezes da própria família, e o nosso dever enquanto poder público é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta violência deixe de acontecer”.