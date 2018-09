Madalena Nunes acompanhou evento de Reflexologia na Praça do Município

A Câmara Municipal do Funchal associou-se hoje ao Centro de Reflexologia da Madeira, no âmbito da Semana Mundial de Reflexologia, que decorre até ao próximo sábado, com o objectivo de sensibilizar o público em geral para os benefícios da Reflexologia.

Esta tarde decorreu, assim, na Praça do Município, uma mostra aberta a toda a população, com tratamentos e demonstrações gratuitas, que contou com a presença da Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Qualidade de Vida no Funchal. O evento contou, igualmente, com o apoio da SociohabitaFunchal e a presença de dezenas de utentes dos centros comunitários do concelho.

A Vereadora explicou que “o objectivo desta iniciativa foi mostrar ao público em geral os benefícios desta terapia ainda pouco conhecida para a saúde, com demonstrações gratuitas para os nossos utentes e para a população em geral. Na Câmara Municipal, temos o dever de criar este tipo de oportunidades para sensibilizar a população e para seu usufruto, e o evento tem sido um sucesso ao longo desta tarde.”

As demonstrações foram ministradas pelos alunos do respectivo Curso no Centro de Reflexologia da Madeira.