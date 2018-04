Machico teve “papel fulcral na revolução dos cravos” na Madeira

A forma como a população de Machico aderiu à Revolução do 25 de Abril de 1974 foi mais forte do que no resto da Madeira, porque neste concelho havia “revolta interior” pelo regime de colonia e pela opressão dos operários da fábrica de conservas e do engenho. A opinião é de Bernardo Martins, responsável por uma exposição que foi inaugurada esta manhã, no Largo do Município e que visa “assinalar o papel fulcral de Machico na Revolução dos Cravos”.

A exposição é formada por vários painéis com registos de imprensa, comunicados, fotografias e depoimentos. É uma parte da História local que a Câmara presidida por Ricardo Franco já publicou no livro ‘O 25 de Abril em Machico’, também da autoria de Bernardo Martins. Este antigo autarca e deputado avança dois aspectos que tornam singular a forma como a revolução de 1974 foi recebida neste concelho. Por um lado, a adesão espontânea da população: “Nem em Machico nem na Madeira havia núcleos organizados e preparados para fazer o 25 de Abril. O 25 de Abril surge em Lisboa e no continente e depois tem a sua derivação para a Madeira e para os Açores. Mas a adesão da população no 1.º de Maio foi uma coisa espectacular que houve em Machico. Foi um grande movimento nas ruas”. Outro aspecto único foi a democracia foi de imediato posta em prática na localidade. “A nível nacional e na Madeira foram os governadores civis que nomearam os novos presidentes das comissões administrativas e em Machico foi uma consulta popular. Não foram os votos como habitualmente se realizam (com recenseamento e mesas de voto nas escolas) mas houve uma consulta popular pela casa das pessoas”, descreve.

Bernardo Martins aponta dois factores que pesaram na forma como esta localidade saudou a revolução que acabou com o regime salazarista. Em primeiro lugar, o contexto económico e social, já que “Machico era uma terra de colonia muito forte e havia uma revolta interior contra essa situação”. “Os caseiros eram obrigados a repartir o que produziam com o dono da terra. Tinham muitas dificuldades em fazer os seus quartinhos e as suas casas porque o senhorio não autorizava”, completa. Em segundo lugar, no concelho germinavam movimentos de resistência, designadamente no meio da opressão e sofrimento das operárias da fábrica de conservas e no engenho de Machico e no sítio da Ribeira Seca, onde as letras das canções das romarias incluíam mensagens de protesto pelas precárias condições de vida.