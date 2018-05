Machico promove ciclo de conferências “Desporto e Saúde – Uma Parceria de Sucesso”

O Município de Machico promove um Ciclo de Conferências “Desporto e Saúde – Uma Parceria de Sucesso”, com o objectivo de sensibilizar para a prática da actividade física, enquanto estratégia de prevenção e promoção da saúde.

Este projecto surge na sequência do sucesso das edições anteriores do Simpósio de Medicina Desportiva, que contou com a presença de ilustres convidados, regionais e nacionais, das áreas da saúde e do desporto. A adopção deste novo formato de várias conferências permite que, em diferentes momentos, os vários especialistas convidados possam partilhar os seus conhecimentos, com o intuito de chegar ao maior número possível de participantes.

Assim, no próximo dia 26 de Maio, das 9 às 12 horas, o auditório do Fórum Machico acolherá a 1ª edição deste ciclo de conferências, que terá como primeiro orador Hélder Lopes, docente do departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, que irá fazer uma apresentação intitulada “Educação e saúde, uma questão de equilíbrio – o desporto como instrumento de atuação”.

A segunda apresentação do dia será uma mesa redonda com a temática “Treino, competição, lesão...! Como gerir na procura do sucesso?” Esta mesa redonda, moderada pelo fisioterapeuta Hugo Góis, contará com a presença de Alcino Pereira, director técnico da Associação de Atletismo da Madeira, do fisioterapeuta Maurílio Gouveia e do atleta internacional de trail running Luís Fernandes.

Este evento destina-se a profissionais de saúde e desporto, atletas, dirigentes desportivos, treinadores, preparadores físicos, docentes e estudantes das áreas da saúde e do desporto. A organização deste evento está a cargo da Câmara Municipal de Machico e do Centro Terapêutico de Machico e Garajau.

A participação neste evento é gratuita, mas os interessados deverão fazer inscrição prévia através de um formulário disponível online no site da Câmara Municipal de Machico e/ou na página de facebook do Centro Terapêutico de Machico e Garajau.