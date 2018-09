Machico inova nos prémio de mérito escolar

A Escola de Machico, EB1/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa, atribuiu hoje os prémios de mérito escolar aos seus alunos, numa cerimónia que decorreu, esta tarde, no ginásio da escola.

O evento teve, contudo, uma particularidade, uma vez que além de premiar os excelentes resultados escolares, distingiu também “atitudes exemplares de superação das suas dificuldades” e “atitudes de cordialidade, registo e civismo na comunidade escolar”.

Os prémios resultam de um registo de mérito, apresentado por cada professor titular de turma à direcção da escola, no final de cada ano lectivo.

Para a dimensão das “atitudes exemplares de superação das suas dificuldades” são tidos em conta todos os alunos que desde o início do ano lectivo tenham transitado, pelo menos uma vez, de uma menção de avaliação para uma menção superior nas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, Inglês e Expressões Artísticas e Físico Motoras, da componente do currículo, sem, contudo, poder se registar nenhuma descida de menção

Para a dimensão “excelentes resultados escolares” são elegíveis os alunos com nota final de ano lectivo (3.º período) “muito bom” nas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio, Inglês e Expressões Artísticas e Físico Motoras.

Para a dimensão “distintas atitudes de cordialidade, respeito e civismo na comunidade escolar” são elegíveis os alunos com avaliação “muito bom” em todos os itens das atitudes e valores das várias áreas da componente do currículo, bem como propostos como alunos de excelência em atitudes e valores, por consenso geral dos professores de Enriquecimento e de Apoio que trabalham com este grupo/ turma e sem qualquer registo de ocorrência no Núcleo de Conciliação.