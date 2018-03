Luís Alves reeleito para terceiro mandato na ANP - Madeira

Os sócios da Associação Nacional de Professores (ANP) - Secção da Madeira foram a votos para confirmar a eleição da equipa presidida por Luís Alves para um terceiro mandato à frente dos destinos da ANP - Madeira.

Só uma lista se apresentou à eleição cuja votação decorreu entre as 14h00 e as 20hh00, na sede da secção regional da ANP. Após o termino e depois de saber os resultados, Luis Alves, refere que ao longo destes dois últimos mandatos eu e a minha equipa temos mostrado que somos capazes de alterar o paradigma instalado, porque nos move a vontade de colocar a ANP como parceiro ativo, na definição das políticas educativas, de valorizar e dignificar o docente, o ser professor, pois temos orgulho na nossa profissão e sabemos o que queremos e pretendemos em cada momento e espaço educativo, por essa razão, tudo iremos fazer para a melhoria da classe docente na região e a nível nacional. Nesse sentido teremos que no próximo triénio ser mais capazes de responder à política atual e ao futuro que se aproxima, adaptando, reorganizando, racionalizando e cooperando com cada um, e com todos, numa ligação perfeita para o melhor da ANP. Deveremos, no entanto, perceber que a história do nosso grande passado está presente, mas exige lucidez na visão do futuro para a ANP e particularmente no que respeita à função docente em particular e à Educação em geral. Por isso, propomo-nos continuar a corporizar esses princípios e valores que a ANP tanto defende, destacando a luta pela melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem e pela dignificação do professor e da carreira docente.