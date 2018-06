Lopes da Fonseca está preocupado com o ensino na Madeira

O presidente do CDS Madeira diz que é urgente “encontrar soluções” para inverter a situação grave em que se encontra o ensino na Região. António Lopes da Fonseca referia-se ao estudo realizado pela PORDATA, que apresenta resultados “preocupantes”, indicando que 65% da população, a partir dos 15 anos, tem apenas até o 9.º de escolaridade, e que a taxa de abandono escolar precoce, antes de os jovens concluírem o ensino obrigatório, é de 23% na Madeira, quase o dobro da taxa nacional que apresneta 14%.

As consequências desta baixa qualificação são, de acordo com Lopes da Fonseca, “desastrosas” para o progresso e o desenvolvimento regional. Daí que o líder do CDS aponte a necessidade de uma comunhão de esforços para corrigir o problema.

Diz que a Madeira já provou ter pessoas “muito capazes”, pelo que estranha que “alguns partidos”, numa referência aos estados-gerais do PS, recorram a figuras de fora da Região para virem falar de áreas em que a Madeira foi pioneira. “É o caso da saúde, que no momento não está bem”, sendo este um tema bandeira do CDS na última década. Lopes da Fonseca lembra que o sistema já foi uma referência “muito elogiada” por dirigentes nacionais, bem como o caso da aquacultura, área em que Madeira se tem destacado, não entendendo que “venha para cá um director-geral” dizer o que deverá ser a política do mar na Região.