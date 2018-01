Loja dos CTT no Arco da Calheta deverá ser mesmo encerrada

O encerramento da loja dos CTT no Arco da Calheta deverá mesmo avançar nos próximos dias. Os CTT prevêem desactivar 22 lojas em todo o país, entre as quais o posto naquela freguesia da Calheta. A confirmação foi feita por José Rosário, coordenador da Comissão de Trabalhadores dos CTT ao jornal Dinheiro Vivo: “Deu esta terça-feira entrada nos serviços da Comissão de Trabalhadores um pedido de parecer para o encerramento de 21 lojas, depois de na semana passada ter sido feito o pedido de parecer para o encerramento de uma loja [Arco da Calheta, Madeira]”. Inserido no plano de reestruturação da empresa, a maior parte das lojas que fecharão portas encontram-se em Lisboa e no Porto e são as que, justifica a empresa, não são rentáveis.

Depois do documento dar entrada, a Comissão de Trabalhadores tem agora 10 dias para dar o seu parecer: “É um pedido de parecer meramente formal, o que significa que passados dez dias do parecer da Comissão de Trabalhadores, a empresa pode começar a encerrar as lojas”, declarou José Rosário ao jornal de economia.