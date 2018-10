Lista A eleita para liderar Comissão de Finalistas 2018/19 do ‘Liceu’

Ao longo dos anos a história repete-se um pouco por todas as escolas secundárias da Região, onde se formam listas a fim de saber quem liderará a juventude durante o ano lectivo. A Escola Secundária Jaime Moniz não podia ser excepção. Os alunos do ‘Liceu’ foram hoje a votos, elegendo para a Presidência da Comissão de Finalistas 2018/19 a Lista A, liderada por Maria Catarina Santos.

Entre outras responsabilidades, a Comissão de finalistas tem a seu cargo a organização da viagem de finalistas.

A lista A concorreu nestas eleições contra a lista B, liderada por Alivar Cardoso. Ambas as listas promoveram, desde o início do ano lectivo vários eventos para angariação de votos (por exemplo, o sunset ‘The Last Goodbye’, que decorreu no Lido, no passado dia 15 de Setembro), que culminaram em dois dias de disputa no pátio da escola, esta quarta e quinta-feira.

A vencedora, Maria Catarina Santos, agradece a todos que a apoiaram e estiveram ao seu lado “desde o início” e compromete-se não “defraudar as expectivas” dos seus eleitores, honrando o mote da sua campanha “Somos feitos do Liceu”.