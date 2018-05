Lisgarante realiza na Madeira fórum ‘Conversas Mútuas’

A Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua S.A., realiza na Madeira, no dia 10 de Maio, a partir das 09h30, no Hotel Four Views Monumental Lido, a 1.ª edição de 2018 do fórum ‘Conversas Mútuas’, sob a temática ‘Crescimento económico: o papel das regiões para a competitividade’.

Neste ano, em que a agência comercial da Lisgarante na Região comemora o seu 10.º aniversário, o Fórum centra-se sobre a importância estratégica do financiamento para o crescimento e competitividade das PME’s, em particular através de soluções de financiamento com recurso à garantia mútua, cujo objectivo é facilitar a obtenção de crédito em condições adequadas aos investimentos e ciclos de actividades das empresas.

Durante a ‘Open Session’, representantes da Lisgarante e da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), juntamente com empresas e empresários locais, debatem sobre as potencialidades do investimento no actual ciclo económico e a sua importância para o crescimento Regional.

A sessão de abertura conta com a presença do presidente do conselho de Administração e da Comissão Executiva da Lisgarante, bem como com o presidente do conselho directivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDE, IP-RAM) e o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.