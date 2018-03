Lisboa manda acelerar inquérito à queda da árvore que matou 13 pessoas na Madeira

Lisboa não tolera demoras: Maria José Morgado escreveu à coordenadora do DIAP do Funchal a “alertar para a urgência e a prioridade do processo” relacionado com a queda da árvore no Monte que, a 15 de Agosto do ano passado, matou 13 pessoas. É esta a notícia que faz manchete na edição desta quinta-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que é desenvolvida no interior, na página 5, ao longo de um trabalho da autoria do jornalista Miguel Fernandes Luís.

Na parte inferior da capa, também em grande destaque, surge a chamada: o Serviço de Saúde da Madeira não tem meios para estudar apneia do sono, cuja notícia é abordada no interior pelo jornalista Élvio Passos.

“Extracção de inertes com novas regras” é outra das chamadas da capa: Conselho de Governo aprova hoje medidas para disciplinar a actividade no mar, conforme escreve na página 3 a jornalista Ana Luísa Correia.

“Melhor ataque mostra ambição” é a chamada da capa, com foto pequena, sobre a goleada que o Nacional impôs por 6-0 ao Porto B na Choupana, cujos detalhes são contados ao pormenor, no interior pelo jornalista Nélio Gomes. Ainda sobre Desporto poderá ler na capa que a selecção de sub-17 joga na Região qualificação para a fase final do europeu, uma notícia que é explorada no interior pelo jornalista Pedro Freitas Oliveira.

Com foto pequena, a capa apresenta ainda uma outra notícia: Capicua traz rap ao Funchal - Actuação ocorre no Fórum Madeira a 6 de Abril. Todos os pormenores para ler no interior numa notícia escrita pela jornalista Paula Henriques.

