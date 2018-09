Limpeza moderna para manter o nosso futuro limpo

O que é limpeza moderna?

Livre-se dos velhos hábitos, como a limpeza dos vidros com jornal e ou a utilização de uma dosagem de detergente superior à recomendada.

Seja um consumidor consciente e antes de comprar reflicta sobre:

- Por que comprar?

- O que comprar?

- Como comprar?

- De quem comprar?

- Como usar?

- Como descartar?

Pronto para atingir melhor rentabilidade?

Definitivamente é possível aumentar a rentabilidade com a modernização de conceitos de limpeza. Connosco pode ter acesso ao conhecimento especializado em limpeza efectiva, bem como a formação personalizada sobre como limpar do modo mais rápido e mais económico.

Cuide bem dos seus colaboradores – Fomentar o bem-estar geral!

É necessário escolher produtos, utensílios e equipamentos de limpeza que facilitem as tarefas de limpeza de modo a melhorar significativamente o bem-estar dos colaboradores, bem como, a preservação de um espaço de trabalho limpo e organizado. Por exemplo:

- Panos microfibras muito eficazes que limpam numa só passagem, minimizando o esforço nas mãos e nos pulsos.

- Cabos ergonómicos ou sistemas de limpeza que minimizem a manipulação de baldes de água pesados.

Avalie os custos versus eficiência

O ponto-chave na limpeza não é apenas a rapidez com que se executa. Apesar da gestão de tempo ser um factor importante, existe uma grande diferença entre limpar de forma rápida, e limpar de forma eficaz. Com a escolha dos produtos, métodos e procedimentos de limpeza adequados, poderá aumentar drasticamente a eficiência de limpeza. Ao escolher o material certo para cada tipo de tarefa, é possível reduzir o tempo de limpeza até 50%, sem comprometer os bons resultados. Alertamos que a diferença entre produtos pronto-a-usar e concentrados é grande, tanto ao nível económico e na sua eficiência.

Satisfação do cliente dita as regras

A longo prazo as apostas na qualidade da limpeza fazem sempre a diferença. Uma boa limpeza irá aumentar o tempo de vida útil dos materiais, representando uma baixa significativa de custos no que diz respeito à substituição de materiais e equipamentos. Além do mais, não existe espaço para arriscar a saúde e segurança – em prol de um ambiente limpo, arrumado e seguro.

“Detergentes no meu copo de água? ....não por favor”

Menos é mais. Pelo menos no que diz respeito à limpeza moderna.

Limpeza com muitos químicos e muita água pertence ao passado e não se aplica à ideologia ambiental actual. É por isso que oferecemos uma variedade de produtos com alta rentabilidade, que limpam profundamente sem a utilização excessiva de água, e esta oferta de durabilidade minimiza a gestão de resíduos. Um impacto mais reduzido tanto no ambiente como no bolso.

O amanhã? Já foi ontem!

Como manter o seu futuro limpo?

A adopção de sistemas, soluções e procedimentos sustentáveis e responsáveis é para hoje e urgente.

Somos preocupados com questões ecológicas e a favor de uma gestão responsável de desperdícios e a sustentabilidade. Ajudar a preservar os recursos naturais do planeta.

