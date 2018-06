Limites de vento do aeroporto na agenda da Assembleia

A sessão plenária de hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, tem uma ordem de trabalho que tem no primeiro ponto um diploma, do Bloco de Esquerda que cria um modelo de gestão integrada dos aeroportos da Região e a concessionária da ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, nos períodos de encerramento do aeroporto Cristiano Ronaldo.

Os deputados também deverão debater uma proposta do PSD sobre os limites de vento do aeroporto da Madeira.

Antes, será discutido um projecto de resolução, do PTP, que recomenda a construção de tanques de armazenamento de águas pluviais em zonas de risco de incêndios.