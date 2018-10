Liliana Rodrigues trabalha no regulamento dos Fundos Europeus

Na sequência da proposta da Comissão Europeia para o novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e das negociações com o Parlamento Europeu, o grupo Socialista Europeu atribuiu à eurodeputada madeirense Liliana Rodrigues, no âmbito da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros, a responsabilidade de trabalhar no regulamento que irá estabelecer medidas comuns para sete fundos europeus de gestão partilhada, como o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão, por exemplo.

Durante a sessão plenária de Estrasburgo, a parlamentar socialista teve a missão de incorporar a perspectiva dos direitos das mulheres e da igualdade de género no documento. “Se o objectivo deste relatório é promover a coesão económica, social e territorial, não poderíamos deixar de fora a perspectiva de, pelo menos, metade da população da União Europeia”, referiu Liliana Rodrigues.

No relatório, que será votado em Comissão no próximo dia 10 de Outubro, a eurodeputada defendeu a recolha de dados desagregados por género, de modo a permitir a identificação e a análise de vulnerabilidades e capacidades específicas de mulheres e homens.

Liliana Rodrigues sublinhou, ainda, que uma forma eficaz de reduzir as disparidades entre as várias regiões europeias envolve necessariamente o empoderamento económico, social e político das mulheres e a promoção do equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada.

Na proposta da Comissão para o próximo QFP, os recursos para a coesão económica, social e territorial disponíveis para autorizações orçamentais para o período de 2021-2027 corresponderem a 330 624 388 630 euros, a preços de 2018.