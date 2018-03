Liliana Rodrigues participa em debate interparlamentar no Dia Internacional da Mulher

O Parlamento Europeu assinalou o Dia Internacional da Mulher com a realização de uma Comissão Interparlamentar sobre o ‘Empoderamento das mulheres e das jovens nos meios de comunicação’. No âmbito desta iniciativa, a eurodeputada Liliana Rodrigues, membro da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, participou num painel que tinha como objectivo verificar como é que as mulheres podem influenciar os media.

Na sua intervenção, a eurodeputada referiu que a construção de sociedades igualitárias é uma das prioridades dos estados democráticos modernos e que “os meios de comunicação social desempenham um papel importante e único na construção de uma sociedade em que homens e mulheres possam usufruir de direitos iguais”.

Entre as problemáticas identificadas pela eurodeputada, destaca-se a sub-representação das mulheres na comunicação social, tanto nas posições de chefia, como na qualidade de especialista para comentar os mais diversos assuntos da actualidade. Apenas 24% das posições de topo da hierarquia das organizações dos media são ocupadas por mulheres e só 17% das mulheres são citadas como peritas.

Na opinião de Liliana Rodrigues, para que o equilíbrio entre homens e mulheres se concretize, é necessário “reforçar os sistemas de regulação da igualdade de género, tanto a nível nacional, como europeu, incluindo normas e critérios específicos relativos à carreira profissional e à cobertura mediática”.

A parlamentar socialista defendeu, ainda, a obrigatoriedade de as empresas públicas do sector de comunicação social possuírem um Provedor independente para as questões de género, o investimento na educação e formação dos seus profissionais para as mesmas questões, a implementação de políticas activas de conciliação entre a vida privada e a vida profissional e o combate e a penalização do assédio moral e sexual.

A iniciativa organizada pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros contou com a participação da Comissária Europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, e com uma mensagem do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

Esta é a segunda vez que um tema de relatório trabalhado pela deputada Liliana Rodrigues surge como tópico principal do debate anual que assinala o Dia Internacional da Mulher no Parlamento Europeu. O ‘Empoderamento das Jovens através da Educação’ foi o foco principal da iniciativa de 2016, em que a deputada também participou num dos painéis, na condição de relatora principal do relatório homónimo.