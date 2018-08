Liga Portuguesa Contra o Cancro promove nova conferência na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 6 de Agosto, o Anfiteatro do Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira, será recebe uma conferência sobre ‘Substância cancerígenas no trabalho e exposição à radiação nas habitações’, promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM LPCC), entre as 18 às 20 horas.

Rui Silva, Lídia Andrade e José Câmara são os oradores convidados para debater estes temas.

Poderá igualmente assistir à transmissão deste evento através do Canal Digital: Na Minha Terra, na sua respectiva página do Facebook e ainda na página de Facebook do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

No decurso de 2018, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a promover um Ciclo de Conferências que visa a divulgação de uma versão adaptada do Código Europeu Contra o Cancro junto da população.

O Código Europeu Contra o Cancro, desenvolvido pelo Centro Internacional de investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial de Saúde, incide nas medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir para a prevenção do cancro.