Liga dos Combatentes pede isenção das taxas moderadoras para ex-militares

O presidente do Núcleo Regional da Liga dos Combatentes, tenente-coronel Bernardino Laureano apelou esta manhã, à margem das cerimónias do Dia do Combatente e do 100.º aniversário da Batalha de La-Lys, que decorreu junto ao monumento aos Combatentes no concelho do Porto Moniz, uma “isenção das taxas” moderadoras quando os antigos militares recorrem às unidades de saúde. O oficial na reserva diz que o número de militares que apresentam consequências traumáticas pós-guerra são em maior número e que deixou o apelo ao presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque diz concordar.

“Talvez pudessem ser dispensados disso, porque muitas das situações que lá levam são resultado das consequências da guerra. Era uma forma do Estado compensar esses homens”, manifestou saindo em defesa dos camaradas.

Ora, o chefe do Executivo madeirense considerou ser legítima a reivindicação da Liga dos Combatentes, no entanto não garantiu que essa benesse possa vir a ser dada: “Obviamente, dentro do contexto das dificuldades económicas, aquilo que for necessário apoiar os antigos combatentes, deve ser feito”, respondeu quando questionado pelos jornalistas.