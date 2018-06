Liga Contra o Cancro assinalou Dia Mundial Sem Fumo 2018 na Madeira

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da Coordenação do Projecto ‘Liga-Te’, assinalou hoje o Dia Mundial Sem Fumo, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Esta iniciativa, que contou com a participação das escolas afectas ao Projecto ‘Liga-te’, tem por objectivo sensibilizar para os malefícios do tabaco e para a necessidade de proteger as pessoas para que não fumem por tabagismo passivo.

O Projecto ‘Liga-te’, coordenado pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, decorre todos os anos, de Setembro a Junho, recorrendo a uma metodologia centrada no desenvolvimento de actividades que pretendem sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de cancro e a promoção de saúde.

Recordamos que o consumo de tabaco é uma das principais causas de doença e de mortalidade prematura em todo o mundo. Segundo dados da OMS, morrem todos os anos cerca de 6 milhões de pessoas por doenças relacionadas com o tabaco. Um facto alarmante é que destas vítimas, mais de 600.000 pessoas são fumadores passivos. O tabaco é ainda responsável pela morte de 1 em cada 10 adultos.

Os dados demonstram que cerca de 40% das crianças estão expostas a fumo passivo em casa e 31% das mortes atribuídas ao fumo passivo ocorrem em crianças.

Além disso, as crianças expostas ao fumo passivo em casa têm duas vezes mais probabilidade de ser fumadores do que as que não são expostas.