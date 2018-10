‘LIFE Madeira Lobo-marinho’ visita maior colónia de Lobos-Marinhos do mundo

Na sua página de Facebook, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, RAM deu conta de que recentemente realizou mais uma visita à Mauritânia no âmbito do projecto ‘LIFE Madeira Lobo-marinho’, onde se encontra a maior colónia de lobos-marinhos do mundo com mais de 360 animais. Em prol de uma melhor conservação desta espécie colabora-se e cruzam-se experiências.

“E aqui observar grupos de focas a repousarem e a dormirem no mar, à frente das grutas que estes animais utilizam, só é surpreendente para quem não está habituado”, escreveu.