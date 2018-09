Líder da JSD-M aplaude solução para viagens dos estudantes

“Vitória das famílias da Madeira”. É assim que o presidente da JSD-M se congratula pelo facto do Governo Regional da Madeira, na pessoa de do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, apresentar uma alternativa para ultrapassar o impasse da situação dos transportes aéreos que afecta os madeirenses e os estudantes em particular.

O líder da estrutura juvenil social-democrata Bruno Melim assina um comunicado onde reconhece que a “solução encontrada não sendo a ideal, uma vez que não sendo definitiva, não deixa de evidenciar um enorme esforço por parte do actual executivo PSD que governa a Região numa luta que deve unir todos os madeirenses”.

A esse propósito, Bruno Melim lança uma questão: “Gostaríamos de saber o que é que o PS regional bem como a sua Juventude pensam desta medida que – tendo carácter excepcional – só existe devido à inércia quanto à Madeira do Governo da República liderado pelo seu Partido”.

Aplaude a solução apresentada esta manhã pelo presidente do Executivo, uma vez que considera que “permitirá às famílias e aos estudantes planearem os regressos com antecedência necessária uma vez que a aquisição destes bilhetes só poderá ser feita a partir de 1 de Novembro”.

É por isso uma medida que enfatiza por achar “ser adequada e muita semelhante àquela que foi aprovada no último congresso regional da JSD/Madeira, na moção de estratégia global Liderar a Esperança”.

Com esta iniciativa Melim verifica que, ao invés de “outros que passeiam-se pelos corredores do poder, tanto cá como lá, e a única coisa que conseguem é criticar sem propor ou acrescentar propostas e ideias que vão de encontro às pretensões dos madeirenses”, por cá, salienta, “só o PSD-Madeira defende a Autonomia da Madeira, o único Partido com dirigentes e líderes capazes de assumir a defesa e a concretização efectiva de projectos de âmbito regional”, conclui.